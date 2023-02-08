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В поселке под Сыктывкаром расселят аварийный дом

В поселке под Сыктывкаром расселят аварийный домфото из архива "Pro Город Сыктывкар"

В поселке Мырты-Ю, что находится в 20 километрах от Сыктывкара, признали аварийным один из деревянных жилых домов. Информация об этом написана на сайте мэрии столицы Коми.

Исходя из постановления, признанный аварийным многоквартирный жилой дом расположен по адресу: поселок Верхний Мырты-Ю, улица Лесная, дом 4. Само здание 1954 года постройки. Оно имеет один этаж и два подъезда.

Жильцов многоквартирного дома обязаны расселить до 2030 года. Владельцам квартир в этом доме будут предложены помещения для временного проживания.

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