Сыктывкарцев напугало массовое скопление машин ДПС возле железнодорожного вокзала

Сыктывкарцев напугало массовое скопление машин ДПС. Журналисту портала “Про Город” в ГИБДД по столице Коми сообщили, что это всего лишь учения.

Вечером 8 февраля около железнодорожного вокзала в Сыктывкаре горожане заметили несколько машин ДПС. Один из сыктывкарцев снял происходящее на видео. На кадрах заметно, что на улице Морозова стоят в нескольких метрах друг от друга три машины ГИБДД. Такое явление напугало жителей города.