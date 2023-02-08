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Сыктывкарцев напугало массовое скопление машин ДПС возле железнодорожного вокзала

Сыктывкарцев напугало массовое скопление машин ДПС возле железнодорожного вокзалаСкриншот из видео очевидца

Сыктывкарцев напугало массовое скопление машин ДПС. Журналисту портала “Про Город” в ГИБДД по столице Коми сообщили, что это всего лишь учения.

Вечером 8 февраля около железнодорожного вокзала в Сыктывкаре горожане заметили несколько машин ДПС. Один из сыктывкарцев снял происходящее на видео. На кадрах заметно, что на улице Морозова стоят в нескольких метрах друг от друга три машины ГИБДД. Такое явление напугало жителей города.

В ГИБДД по Сыктывкару сообщили, что причин для беспокойства нет, это всего лишь учения.

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