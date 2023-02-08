Невролог Мацокин объяснил, как распознать надвигающийся инсульт самостоятельно

Инсульту предшествует появление множества симптомов, которые важно вовремя распознать, заявил невролог клиник "Атлас" Игорь Мацокин.
Указывать на надвигающийся инсульт могут головокружения, шаткость, нарушение глотания, трудности распознавания или восприятия устной речи, обморок, проблемы со зрением, боли в груди, перебои в ритме сердца, скачки артериального давления, передает "Прайм".
"Нарушение мозгового кровообращения, иначе инсульт — это клинический синдром, при котором возникает нарушение какой-либо функции мозга из-за того, что кровоснабжение мозга нарушено тромбозом или эмболией", — объяснил врач.
Он предупредил, что при ряде проявлений необходимо срочно вызывать скорую помощь. Это требуется, если у человека перекосило лицо, появились трудности с речью, пропало зрение или начало покалывать в руке и ноге.