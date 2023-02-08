Невролог Мацокин объяснил, как распознать надвигающийся инсульт самостоятельно

Указывать на надвигающийся инсульт могут головокружения, шаткость, нарушение глотания, трудности распознавания или восприятия устной речи, обморок, проблемы со зрением, боли в груди, перебои в ритме сердца, скачки артериального давления, передает "Прайм" .

Он предупредил, что при ряде проявлений необходимо срочно вызывать скорую помощь. Это требуется, если у человека перекосило лицо, появились трудности с речью, пропало зрение или начало покалывать в руке и ноге.