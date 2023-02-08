В Коми глава дорожной компании скрыл 50 миллионов рублей

В Ухте вынесли приговор гендиректору дорожной организации. Его признали виновным в сокрытии от государства 50 миллионов рублей, которые предназначались на недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

В суде установили, что в 2020-2022 годах подсудимый, точно зная о долгах организации по налогам и другим статьям, а также принятых налоговой службой мер по их взысканию, решил скрыть 50 миллионов рублей на эти недоимки.