В мобильном приложении Сбера можно увидеть красоты России с высоты птичьего полёта

В мобильном приложении Сбера теперь можно не только следить за своими доходами и расходами, открывать вклады и переводить деньги, но и любоваться самыми красивыми уголками России.

Среди заставок, которые можно установить на входе в приложение, появился новый набор — «Пролетая над Россией». Это совместный проект Сбера и Русского географического общества (РГО).

Все фото новой серии заставок — участники одноимённой номинации ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». С помощью коптеров фотографам — в конкурсе участвуют профессионалы и любители — удаётся дотянуться до самых труднодоступных мест и запечатлеть их.

Например, Кирилл Кузнецов в Пермском крае с высоты птичьего полёта снял «Дорогу сквозь уральскую тайгу». Пётр Захаров в Якутии сфотографировал застывшую во льдах реку Лену и назвал свою работу «Зимняя река». Сергей Полетаев в подмосковной Балашихе нашёл озеро Красное, которое сверху выглядит как сердце — так появилась фоторабота «Синее сердце зимы».

Ксения Баринова, директор дивизиона «СберБанк Онлайн»: « Работа по совершенствованию нашего мобильного приложения не останавливается ни на секунду, и она ведётся не только над технической и сервисной частью, но и в дизайне. Фотоконкурс «Самая красивая страна» — масштабный проект Русского географического общества, объединяющий лучших фотографов России. Работы победителей восхищают и завораживают. И нам очень хотелось, чтобы их увидели наши клиенты. Сейчас доступны зимние фотоработы с высоты птичьего полёта. Весной появятся весенние уголки России, потом соответственно можно будет увидеть летние и осенние виды страны. Открывайте Россию заново вместе с Русским географическим обществом и Сбером! ».