Сбер выдал 2 млн детских СберКарт

С сентября 2021 года Сбер выдал уже два миллиона детских СберКарт. Такими картами дети 6-13 лет могут расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах, причём родители будут видеть их расходы.

Следить за балансом своей карты ребёнок может в специальном приложении СберKids, а родители в своём «взрослом» приложении СберБанк Онлайн могут установить и менять дневные или месячные лимиты на траты с карты ребёнка, запретить снимать наличные или покупать в интернете.