Подработка в Сыктывкаре: как заработать от 10 до 130 тысяч рублей за полдня

Современные реалии все чаще толкают жителей столицы Коми на поиск работы с большей зарплатой или подработки, которую можно было бы совмещать с основной деятельностью. “Про Город Сыктывкар” создал подборку актуальных предложений на рынке вакансий. Мерчендайзер от 9 800 рублей на руки

Нужно будет посещать гипермаркеты на Октябрьском проспекте, 141 и на Сысольском шоссе, 27, выкладывать продукцию, взаимодействовать с сотрудниками магазинов, предоставлять отчеты о проведенной работе. Оформиться можно будет как ИП, самозанятый, или по договорам услуг, подряда, ГПХ.

Работодатель заверяет, что работник получит гибкий график, возможность профессионального развития и карьерного роста, а также зарплату без задержек.

Консультант службы поддержки пользователей от 13 000 до 33 800 рублей на руки

Консультанту предстоит оперативно отвечать на сообщения пользователей, давать обратную связь разработчикам и менеджерам, подробно описывать все обращения;

быть готовым к интенсивному обучению. Оформление официальное с первого дня, белая зарплата на карту, а также оплата больничных и отпусков.

Соискатель может работать удаленно и по графику частичной занятости: пять дней в неделю по четыре часа. Оплата сдельная: от 13 000 рублей в месяц при частичной занятости и от 26 000 рублей при работе 40 часов в неделю.

Обучение за счет работодателя.

Вечерний оператор call-центра от 17 000 до 25 000 рублей на руки

Соискателю предлагают взять на себя работу с исходящими звонками по базам работодателя; продажи услуг компании – интернет, цифровое ТВ, телефония, видеонаблюдение; и согласование даты подключения услуг – приход мастера. Трудоустраивать будут по договору ГПХ.

Работодатель готов предоставить возможность совмещения, корпоративное обучение и постоянную поддержку наставника.

Оператор по работе с просроченной задолженностью от 25 000 рублей до вычета налогов

Оператору придется вести переговоры с клиентом и его окружением, совершать исходящие и принимать входящие звонки. Выставлять требование на оплату долга, договариваться о внесении платежа. Также сотрудник должен будет выполнять цели по возврату просроченных задолженностей.

Обучение оплачиваемое, сама работа удаленная. Средний доход в течение первых трех месяцев – 25 000 рублей при работе от 40 часов в неделю. Спустя три месяца средний доход составляет 40 000 рублей. Вознаграждение сдельное, сотрудник сможет зарабатывать больше: потолка по вознаграждению нет — чем продуктивнее работаете, тем выше доход. Можно и просто подрабатывать – график гибкий.

Сотрудников оформляют по гражданско-правовому договору со всеми отчислениями в пенсионный фонд и налоговую, а также делают страховку от несчастных случаев и болезней.

Фотограф от 35 000 рублей на руки

Специалисту еженедельно придется снимать детей по техническому заданию, записывать нужную информацию, загружать отснятый материал на сервер компании, а также согласовывать график съемок. Обязательно наличие камеры с накамерной вспышкой или синхронизатором, объективы для портретных и групповых фотографий.

Работодатель выдает дополнительное оборудование – комплект импульсного света и фон, оплачивает проезд, если съемка в пригороде. Обучение бесплатное.

Занятость – 15-20 съемок в месяц, съемки в садах происходят с 9:00 до 13:00 и реже с 15:00 до 18:00. Оформление по договору оказания услуг

Компьютерный мастер от 70 000 рублей на руки

Обязанности: выполнение диагностики и ремонта компьютеров и ноутбуков с выездом к клиенту; установка ПО, ОС; чистка, замена комплектующих без пайки, сложный ремонт осуществляется в сервисном центре партнера.

Работодатель предлагает ежедневные выплаты – 50% от каждого заказа, наставничество опытных мастеров и постоянная поддержка со стороны руководства.

Гибкий график 5/2, выходные скользящие, с возможностью выбора своего личного расписания; дистанционное получение заказов, возможности карьерного роста до руководителя филиала.

Репетитор по математике для учеников средней школы от 48 000 до 144 000 рублей на руки

Работать можно будет в промежутке с 09:00 до 22:00, минимум 10 часов в неделю.

Требования:

опыт преподавания математики для учеников в 5-11 классах более шести месяцев;

наличие персонального компьютера или ноутбука, с видеокамерой и микрофоном, а также стабильного интернет-соединения;

уверенное владение ПК, работа с Zoom, виртуальными досками, гугл-документами;

наличие самозанятости или готовность ее открыть.

Платить будут два раза в месяц, оформление по договору; вознаграждение составит от 300 до 900 рублей за час.

Автокурьер на личном автомобиле до 130 000 рублей на руки

Работнику предстоит собирать заказы на территории магазина-партнера и доставлять их до клиентов на личном легковом автомобиле.

Выплаты будут еженедельными до 31 000 рублей на карту. Работодатель предлагает гибкий график работы, можно будет совмещать с основной работой и учебой.