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В Коми растет число госпитализаций людей с ковидом

В Коми растет число госпитализаций людей с ковидомФото из архива "Pro Города"

За минувшие двое суток в Коми госпитализировали критическое количество больных с коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика портала стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 8 февраля в республике зарегистрированы 42 новых случая заболевания COVID-19. В больнице оказались сразу 18 человек, а днем ранее из 40 пациентов в стационар положили 20 человек.

При этом выздоровели только 10 пациентов. Летальных случаев нет.

Напомним, что в Коми появились первые случаи заражения штаммом коронавируса с пугающим названием "кракен". Его отличительная черта — особая заразность.

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