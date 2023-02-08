В Коми растет число госпитализаций людей с ковидом

За минувшие двое суток в Коми госпитализировали критическое количество больных с коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика портала стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 8 февраля в республике зарегистрированы 42 новых случая заболевания COVID-19. В больнице оказались сразу 18 человек, а днем ранее из 40 пациентов в стационар положили 20 человек.