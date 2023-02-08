Пропавшего 50-летнего жителя Коми нашли погибшим

В Ухте завершились поиски 50-летнего Романа Смолева, который исчез в декабре 2022 года. Об этом рассказали волонтеры "Лиза Алерт".

Как сообщили в организации, мужчина 1972 года рождения найден погибшим. Он исчез 20 декабря, а его поиски начались только 2 февраля 2023 года. "Лиза Алерт" просит остановить распространение ориентировок. Подробности гибели не раскрываются, но известно, что тело нашли в подвале дома.