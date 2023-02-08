В двух городах Коми объявлено штормовое предупреждение

В Воркуте и Инте ожидается резкая перемена погоды: по прогнозам синоптиков, в города нагрянет сильная метель, с порывами ветра до 28 метров в секунду. В МЧС объявили штормовое предупреждение.
Отмечается, что на дорогах видимость снизится до 500 метров, поэтому горожан просят быть максимально осторожными, а по возможности оставаться дома.
Метель начнется уже в ближайшее время и продлится приблизительно до 09:00 9 февраля. Ветер будет достигать 12-17 метров в секунду без порывов и от 23 до 28 метров в секунду с ними.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99.