В двух городах Коми объявлено штормовое предупреждение

В Воркуте и Инте ожидается резкая перемена погоды: по прогнозам синоптиков, в города нагрянет сильная метель, с порывами ветра до 28 метров в секунду. В МЧС объявили штормовое предупреждение.

Отмечается, что на дорогах видимость снизится до 500 метров, поэтому горожан просят быть максимально осторожными, а по возможности оставаться дома.