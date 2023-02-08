"Машину развернуло и ударило о столб": сыктывкарцы пострадали в жутком ДТП под Казанью

30 января на трассе Зеленодольск – Казань произошла страшная авария с участием легкового автомобиля: Renault влетел в столб на разделительной полосе. В ДТП пострадали водитель и пассажир – сыктывкарцы Никита и Алла.

Ребята – друзья с детства. Никита сейчас живет в Кирове, а Алла – в Сыктывкаре. Они встретились, чтобы съездить на отдых, покататься на лыжах. Но поездка обернулась трагедией.

Сестра Никиты Кристина рассказала, что все произошло из-за того, что ребят подрезали.

“Их подрезала девушка. От удара машину развернуло и они влетели в столб. Никита был пристегнут и ему повезло больше, сломано бедро. Завтра будут делать повторную операцию, реабилитация 6-12 месяцев. Перевозить сможем в Киров не ранее, чем через неделю. Очень радует, что он на позитиве. Он очень рад, что жив и что жива Алла. Первые 10 минут после аварии он думал, что она мертва, это страшно”, – поделилась девушка.

Сам Никита поделился с журналистом “Про Города”, что подрезавшая их девушка не покинула место ДТП, регулярно пишет пострадавшим, интересуется о здоровье.