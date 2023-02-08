"Машину развернуло и ударило о столб": сыктывкарцы пострадали в жутком ДТП под Казанью

30 января на трассе Зеленодольск – Казань произошла страшная авария с участием легкового автомобиля: Renault влетел в столб на разделительной полосе. В ДТП пострадали водитель и пассажир – сыктывкарцы Никита и Алла.
Ребята – друзья с детства. Никита сейчас живет в Кирове, а Алла – в Сыктывкаре. Они встретились, чтобы съездить на отдых, покататься на лыжах. Но поездка обернулась трагедией.
Сестра Никиты Кристина рассказала, что все произошло из-за того, что ребят подрезали.
“Их подрезала девушка. От удара машину развернуло и они влетели в столб. Никита был пристегнут и ему повезло больше, сломано бедро. Завтра будут делать повторную операцию, реабилитация 6-12 месяцев. Перевозить сможем в Киров не ранее, чем через неделю. Очень радует, что он на позитиве. Он очень рад, что жив и что жива Алла. Первые 10 минут после аварии он думал, что она мертва, это страшно”, – поделилась девушка.
Сам Никита поделился с журналистом “Про Города”, что подрезавшая их девушка не покинула место ДТП, регулярно пишет пострадавшим, интересуется о здоровье.
“Не знаю, будем ли обращаться в суд. Будем отталкиваться от решения Аллы, она пострадала сильнее”, – рассказал мужчина.
Как рассказала Кристина, Алле повезло гораздо меньше.
“Алла была не пристегнута. В первый удар она улетела вперед, во второй раз — в сторону Никиты. У нее сломаны голень, стопа и рука, отростки на трех шейных позвонках, было оторвано два пальца на ногах, их пришили, открытый перелом бедра. С зубами все хорошо, вырвало часть брекетов, но зубы на месте. Реабилитация от 6 месяцев и до нескольких лет”, – сообщила девушка.
О произошедшем Кристина узнала от мамы.
“Мне позвонила мама в 20:00 и спросила, не звонили ли мне ребята. Сказала, что у них выключены телефоны и они должны были давно приехать. Через 10 минут мне позвонила Красимира, подруга Никиты и Аллы, и сказала, что ей написала какая-то девушка и попросила, чтобы на ее номер позвонила мама. Это была медсестра в реанимации, через нее мы и узнали, что они попали в аварию. Мы приехали через сутки, нам сказали, что смысла ехать раньше нет, так как они после операций и к ним не пускают”, – объяснила сестра Никиты.
Кристина пробыла с братом и Аллой некоторое время и вернулась домой в Киров. Чтобы Алла сразу могла приступить к реабилитации, Кристина сразу открыла сбор средств. Почти 200 тысяч рублей неравнодушные люди собрали уже к 6 февраля, все деньги девушка перевела на карту Алле.
“После того, как Аллу выпишут из больницы, нужны будут средства на ее транспортировку, уход, средства для реабилитации, корсеты, костыли, массажи,реабилитационные центры. На эти деньги протянем месяца два-три, это самый важный период, а дальше, думаем, своими силами справимся”, – поделилась Кристина.
Сейчас и Алла и Никита находятся в казанской Городской клинической больнице № 7. Как рассказал Никита, его выпишут уже 8 февраля, а как долго там пробудет Алла, пока неизвестно.