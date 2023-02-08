ТАСС: фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам источника, операция прошла без неожиданностей, в целом организм фигуриста идет на поправку, но врачам предстоит спасти руки пациента. Роман находится в сознании, но все еще в реанимации. Как сообщает РИА Новости, гангрена могла развиться как следствие осложнении после пневмонии и нахождении пациента на ЭКМО — искусственном насыщении крови кислородом.
О госпитализации 45-летнего фигуриста стало известно 10 января. Позже его привезли в клинику Коммунарка и подключили к ЭКМО. У Костомарова диагностировали одностороннюю пневмонию и грипп. Спустя какое-то время оказалось, что у пациента развилась гангрена.
Костомаров — чемпион Олимпиады-2006, двукратный чемпион мира (2004, 2005) и трехкратный победитель чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006) в паре с Татьяной Навкой, пишет РБК.