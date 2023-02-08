ТАСС: фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, операция прошла без неожиданностей, в целом организм фигуриста идет на поправку, но врачам предстоит спасти руки пациента. Роман находится в сознании, но все еще в реанимации. Как сообщает РИА Новости, гангрена могла развиться как следствие осложнении после пневмонии и нахождении пациента на ЭКМО — искусственном насыщении крови кислородом.