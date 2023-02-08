В Коми многодетным семьям разрешат покупать авто поменьше

С 2021 года в Коми ввели компенсацию при покупке шестиместного авто для многодетных семей, но западные санкции сыграли свою роль и машины значительно подорожали. В связи с этим правительство решило разрешить компенсировать покупку авто поменьше — семьи смогут приобрести четырехместную машину, сообщает БНК.

Единовременную выплату сейчас предоставляют на покупку автомобиля российского производства. Сумма составляет не более 1,2 миллиона рублей. В семье при этом должно быть как минимум семеро несовершеннолетних, родители, все они должны проживать в Коми как минимум пять лет. Авто можно покупать только у официальных дилеров в собственность одного из родителей.