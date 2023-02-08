Резкое потепление, метель и гололед: синоптики дали прогноз на 8 февраля в Коми

8 февраля в Коми резко изменится погода, о чем рассказали в ЦГМС республики. В этот день будет облачно, временами с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, а днем в отдельных северных районах будет сильный снегопад.

Также местами синоптики прогнозируют появление гололеда. Ветер северо-западный, на юге около 6-11 м/с, в северных районах 7-12 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с. Днем на крайнем северо-востоке 15-20 м/с, порывы до 24-29 м/с и метель.