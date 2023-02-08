Гороскоп на 8 февраля: Тельцам - эмоциональные качели, Весам - неприятные люди

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на среду, 8 февраля. В этот день лучше отказаться от рискованных сделок, а также ничего не приобретать по подозрительно "сладким" скидкам.
Звезды советуют больше времени уделять себе и своему здоровью: например, если появилась потребность пойти к врачу, стоит либо сразу посетить больницу, либо хотя бы записаться на прием.
Овен
Если представители данного знака Зодиака ощущают упадок сил и слабость, лучше отложить все свои дела и хорошенько выспаться. Самое главное - это слушать себя, здраво оценивая внутренние потребности своего организма.
Телец
У Тельцов сегодня могут быть настоящие эмоциональные качели: то у них все хорошо, то плохо. Не стоит поддаваться этим колебаниям, ведь они напрямую зависят от положения планет.
Близнецы
Близнецам в этот день не рекомендуется тратить свои ресурсы на споры. Лучше направить все свои силы на работу и выполнение поставленных руководством задач.
Рак
Им советуют провести время дома, заняться какими-то домашними делами, чтобы морально отвлечь себя от накопившихся проблем.
Лев
Львам в этот день звезды пророчат физические нагрузки, творческую деятельность, много общения и положительных эмоций
Дева
Стоит научиться принимать помощь от других людей. Иногда стоит откинуть свою гордость и понять, что не все окружающие люди желают плохое.
Весы
Если приходится общаться с людьми, которые неприятны, лучше делать это без особых эмоций. Если есть шанс избежать нежелательного контакта, лучше обязательно им воспользоваться.
Скорпион
Не стоит поучать кого-то, навязывать свое мнение или делиться непрошенными советами. Важно уважать мнение окружающих людей, чтобы не напроситься на негативные слова в свой адрес.
Стрелец
Не стоит слепо всем доверять. В этот день может появиться человек, который захочет вас обмануть. Будьте бдительны.
Козерог
8 февраля не стоит подписывать важные документы, отправляться в важные поездки, делать дорогостоящие покупки. Лучше всего перенести это хотя бы на день вперед.
Водолей
Стоит опасаться, что самые близкие друзья могут "подставить" или воткнуть нож в спину. Это будет очень неприятно, но Водолеи должны будут разглядеть истинное лицо того, кто их окружает.
Рыбы
Идеальный день, чтобы заниматься творчеством. Учебу или работу стоит отложить, посвятив себя релаксу.