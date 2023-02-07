СберНПФ в 2022 году удвоил пенсионные выплаты клиентам Сбера в СЗФО

В 2022 году СберНПФ перечислил клиентам Сбербанка на Северо-Западе в общей сложности 1,2 млрд рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее ( 694 млн руб.).

По договорам обязательного пенсионного обеспечения (ОПС) фонд перечислил клиентам Северо-Западного банка 1,173 млрд рублей — в 1,8 раз больше, чем годом ранее (636 млн руб.). Основная часть этой суммы (1,115 млрд руб.) — единовременные выплаты, которые получили 13,9 тысяч клиентов Сбербанка в СЗФО. Число получателей единовременных выплат увеличилось на 28% год к году.

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) клиентам Северо-Западного банка в 2022 году составили 62 млн рублей (+6% год к году).

По объему выплат негосударственной пенсии в 2022 году лидировали Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Коми и Архангельская область.