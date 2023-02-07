Сбербанк в 2022 году открывал эскроу-счета не только для строительства жилья

Сбербанк расширил сферу применения эскроу-счетов за рамки приобретения жилья на этапе строительства (214 ФЗ). В рамках пилотирования продукта более 200 юрлиц совместно с Банком реализовали сделки в новых для инструмента сферах: финансирование поставщиков закупок (государственных и коммерческих) по сниженной ставке за счет средств, размещенных заказчиками на эскроу счетах, закупка с контролем целевого использования и пополнением счета третьей стороной, продажа заложенного актива с гарантией расчетов.

В ходе реализации сделок выявлен ряд преимуществ для сторон: возможность замены аванса на постоплату для заказчика, финансирование поставщика по сниженной ставке, отсутствие необходимости предоставления независимой гарантии возврата аванса и расходов исполнителя на ее получение, обеспечение сохранности субсидий и контроль целевого использования депонированных средств.

Дополнительный интерес со стороны клиентов был обеспечен благодаря особому правовому статусу счетов эскроу, защищающему средства на счете от требований третьих лиц, в том числе в процедуре банкротства.