В Коми назначили главного прокурора одного из районов

В Корткеросском районе назначен новый прокурор. Им стал Александр Бархатов. Приказ уже подписан генпрокурором России.

Ранее Бархатов трудился в должности замначальника отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции во все той же прокуратуре Республики Коми. Этот пост он занимал с ноября 2017 года.