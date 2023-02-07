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В Коми назначили главного прокурора одного из районов

В Коми назначили главного прокурора одного из районов

В Корткеросском районе назначен новый прокурор. Им стал Александр Бархатов. Приказ уже подписан генпрокурором России.

Ранее Бархатов трудился в должности замначальника отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции во все той же прокуратуре Республики Коми. Этот пост он занимал с ноября 2017 года.

Стоит отметить, что прокурор республики Николай Егоров назвал Корткеросский район весьма непростым. Все дело в том, что ранее к ответственности привлеклись и глава муниципалитета, и его заместитель.

Ранее кресло прокурора района занимал Иван Чуйков. Сейчас он начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Коми, сообщает БНК.

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