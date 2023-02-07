Мужчины всегда под их каблуком: лишь женщины с этими именами покорят любого

Обладательницам этих имен мужчины чаще всего дарят цветы и поют серенады под окнами. Их энергетика столь мощная и притягательная, что им невозможно противостоять, пишет BLITZ+.
Анастасия
Тонкая и чувствительная натура обладает отличным чувством юмора, что всегда ценится мужчинами. Харизмы у нее тоже хоть отбавляй, к тому же, она всегда находится в поле зрения сильного пола. Каждый хочет видеть Настю своей избранницей и готов ради нее на подвиги, ведь рядом с ней мир становится интереснее и ярче.
Зоя
Уверенная в себе и целеустремленная женщина. Мужчины влюбляются в нее моментально, но далеко не все смогут покорить ее сердце. Эти женщины сильные и независимые, а ее доверие очень тяжело заслужить.
Светлана
Света всегда ласковая и нежная. Женщина с этим именем не стремится казаться лучше, чем она есть на самом деле, ведь ей это не нужно. Она может просто выйти на улицу, и даже без макияжа она будет выглядеть намного лучше своих ровесниц.
Олеся
Романтичная и таинственная. Представители сильного пола годами пытаются понять эту загадочную даму, а она притягивает их словно магнит. Кавалеры готовы на любые подвиги, лишь бы привлечь внимание этой особы.