Мужчины всегда под их каблуком: лишь женщины с этими именами покорят любого

Обладательницам этих имен мужчины чаще всего дарят цветы и поют серенады под окнами. Их энергетика столь мощная и притягательная, что им невозможно противостоять, пишет BLITZ+. Анастасия

Тонкая и чувствительная натура обладает отличным чувством юмора, что всегда ценится мужчинами. Харизмы у нее тоже хоть отбавляй, к тому же, она всегда находится в поле зрения сильного пола. Каждый хочет видеть Настю своей избранницей и готов ради нее на подвиги, ведь рядом с ней мир становится интереснее и ярче.

Зоя

Уверенная в себе и целеустремленная женщина. Мужчины влюбляются в нее моментально, но далеко не все смогут покорить ее сердце. Эти женщины сильные и независимые, а ее доверие очень тяжело заслужить.

Светлана

Света всегда ласковая и нежная. Женщина с этим именем не стремится казаться лучше, чем она есть на самом деле, ведь ей это не нужно. Она может просто выйти на улицу, и даже без макияжа она будет выглядеть намного лучше своих ровесниц.

Олеся