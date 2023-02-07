В Ухте вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли сразу в нескольких преступлениях: угоне, краже и ограблении. Найти его удалось по татуировке галстука-бабочки. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.
Во время рассмотрения дела выяснилось, что в июле 2022 года ухтинец угнал мопед, с которым его заметили прохожие, что и сообщили жертве преступления. А в августе того же года мужчина был пациентом одной из палат в городской больнице, где украл паспорт и документы другого пациента, после чего покинул больницу. Позже он признался в краже, а найти его удалось по тату в виде галстука-бабочки.
На этом список его злодеяний не заканчивается: позже преступник ограбил прохожего, ударив его и отобрав у него телефон Судимый, в действиях которого имеется особо опасный рецидив, признан виновным. Ему назначили 5 лет лишения в исправительной колонии особого режима.
В Коми поймали опасного рецидивиста с татуировкой галстука-бабочки
- 12:40 7 февраля
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В Ухте вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли сразу в нескольких преступлениях: угоне, краже и ограблении. Найти его удалось по татуировке галстука-бабочки. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.
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