В Роскачестве рассказали, как вернуть в магазин просроченные продукты

Специалисты отмечают, что Закон "О защите прав потребителей" в этом случае находится на стороне покупателей. В нем четко указано, что запрещается продавать товары с истекшим сроком годности.
Для удачного возврата нужно как можно быстрее обратиться к продавцу, где была совершена покупка. В идеале это нужно сделать в тот же день. При себе должны быть:
- просроченный товар
- оригинал или копия кассового чека, если он сохранился
- паспорт или другой документ, подтверждающий личность
- банковская карта, если вы оплачивали товар картой
В магазине необходимо обратиться к администратору, показать ему просрочку и потребовать возврата денег. При этом никому не отдавайте чек и товар до того, как вам вернут потраченные средства. Лучше предъявите копию чека, сказав при этом, что оригинал у вас с собой и вы отдадите его после того, как вам вернут деньги.
Если вы платили наличными и не сохранили чек, то нужно хотя бы примерно озвучить дату и время покупки и указать кассу, где оплачивался товар – в день покупки вам могут восстановить чек. Кроме того, в большинстве магазинов установлены видеокамеры и потребитель вправе потребовать просмотра записи, чтобы подтвердить свою правоту.
При возврате средств может понадобиться заполнить заявление. Однако никаких штрафов и пени взимать с покупателя не имеют права.
Если деньги отказываются возвращать:
В таком случае следует направить продавцу претензию, в которой изложена суть проблемы и обозначено, что администратор отказывается вернуть деньги. По закону, удовлетворить требования потребителя должны в течение 10 дней.
Нужно указать ФИО, адрес (можно электронный) и номер телефона. Также следует обозначить, что в случае отказа вы обратитесь в уполномоченные контрольно-надзорные органы и в суд. Если претензию не принимают на месте, то один экземпляр отправьте по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на юридический адрес продавца. Квитанцию об отправке нужно сохранить.
Если и это не помогает, пора обращаться в Роспотребнадзор
Надо описать все этапы общения с продавцом, а также сообщить о его отказе возвратить деньги. Копии всех имеющихся документов — кассового чека, претензии и почтовой квитанции, — необходимо приложить к письму.
Такую жалобу можно подать лично через канцелярию территориального управления вашего города, по почте или направить в электронном виде через специальную форму на сайте ведомства. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале "Госуслуги".