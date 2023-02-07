В Роскачестве рассказали, как вернуть в магазин просроченные продукты

Специалисты отмечают, что Закон "О защите прав потребителей" в этом случае находится на стороне покупателей. В нем четко указано, что запрещается продавать товары с истекшим сроком годности.



Для удачного возврата нужно как можно быстрее обратиться к продавцу, где была совершена покупка. В идеале это нужно сделать в тот же день. При себе должны быть:

просроченный товар

оригинал или копия кассового чека, если он сохранился

паспорт или другой документ, подтверждающий личность

банковская карта, если вы оплачивали товар картой



В магазине необходимо обратиться к администратору, показать ему просрочку и потребовать возврата денег. При этом никому не отдавайте чек и товар до того, как вам вернут потраченные средства. Лучше предъявите копию чека, сказав при этом, что оригинал у вас с собой и вы отдадите его после того, как вам вернут деньги.