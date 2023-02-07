Порывистый ветер и мороз: погода в Коми на 7 февраля

7 февраля в Коми ожидается заметная перемена в погоде. В некоторых районах температура упадет до отметки в -18 градусов, а ветер станет порывистым. Об этом рассказали в ЦГМС республики.
Как пояснили синоптики, 7 февраля небо будет в основном облачным. Временами пройдет небольшой снег, а ветер будет достигать порывов до 12-14 метров в секунду. Ночные температуры местами могут опуститься до отметок от -15 до -20 градусов, а на севере до -30С.
Днем на востоке -13...-18, на западе -8...-13°С.
В Сыктывкаре облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер южный и юго-западный, ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -15...-17, днем -9...-11°С.