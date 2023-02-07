Порывистый ветер и мороз: погода в Коми на 7 февраля

7 февраля в Коми ожидается заметная перемена в погоде. В некоторых районах температура упадет до отметки в -18 градусов, а ветер станет порывистым. Об этом рассказали в ЦГМС республики.

Как пояснили синоптики, 7 февраля небо будет в основном облачным. Временами пройдет небольшой снег, а ветер будет достигать порывов до 12-14 метров в секунду. Ночные температуры местами могут опуститься до отметок от -15 до -20 градусов, а на севере до -30С.