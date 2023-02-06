"Мужчина преследует детей и задает странные вопросы": сыктывкарка боится за своего сына

Жители Краснозатонского стали замечать на улицах поселка подозрительного мужчину, который пристает к детям со странными расспросами. “Про Город Сыктывкар” выяснил подробности.
Местная жительница Светлана О. (имя и фамилия изменены) рассказала, что впервые мужчину, который начал преследовать ребенка, заметили 24 января, тогда в соцсетях появился первый пост с предупреждением о происходящем.
“Сегодня в 15:45 мой сын восьми лет шел в сторону площади. У общежития на Корабельной, 44 к нему начал приставать мужчина, задавал вопросы: “Где ты живешь?”, “Как тебя зовут?”, “Ты мальчик или девочка?”. Ребенок шел, ничего не отвечая, какое-то время мужчина шел за ним, потом развернулся и пошел обратно. Приметы сын никакие не запомнил”, – анонимно рассказала одна из жительниц поселка.
Второй случай преследования ребенка произошел с семилетним сыном самой Светланы 1 февраля.
“Это случилось на детской площадке в 12 часов дня. Мы с ним пошли выбрасывать мусор и он попросился погулять с другими мальчиками. Через 15 минут он пришел домой и рассказал, что к ним на площадку подходил подозрительный мужчина и другим мальчикам стал задавать странные вопросы о том, где они живут, как их зовут. Они поняли, что что-то не так и разбежались по домам. Мужчина шел за сыном до самого подъезда”, – рассказал Светлане сын.
Жительница Краснозатонского начала уточнять, как выглядел мужчина, но из примет мальчик запомнил лишь во что был одет подозрительный человек: в темно-синюю шапку и черную куртку. Сразу после произошедшего Светлана обратилась в полицию.
“Мне сказали, что с такой информацией очень сложно работать. Но они работают, попросили постараться сделать фото подозрительного мужчины, если его еще увидят. Пока новостей никаких нет”, – поделилась местная жительница.
Светлана провела с сыном беседу на тему того, что нужно делать, если преследует незнакомец и напомнила, что нужно обязательно постараться запомнить, как выглядит подозрительный человек. Кроме этого она старается провожать ребенка лично.
На время ситуация “встала на паузу”, однако 6 февраля знакомые рассказали Светлане новые подробности.
“Говорят, что по схожему описанию мужчина пристает к детям в автобусе №23. Всегда выходит на остановке “Рынок”. Особая примета – большой нос”, – рассказала Светлана.
Новые подробности она сообщит в полицию, чтобы странного мужчину нашли как можно скорее.