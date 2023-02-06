"Мужчина преследует детей и задает странные вопросы": сыктывкарка боится за своего сына

Жители Краснозатонского стали замечать на улицах поселка подозрительного мужчину, который пристает к детям со странными расспросами. “Про Город Сыктывкар” выяснил подробности.

Местная жительница Светлана О. (имя и фамилия изменены) рассказала, что впервые мужчину, который начал преследовать ребенка, заметили 24 января, тогда в соцсетях появился первый пост с предупреждением о происходящем.

“Сегодня в 15:45 мой сын восьми лет шел в сторону площади. У общежития на Корабельной, 44 к нему начал приставать мужчина, задавал вопросы: “Где ты живешь?”, “Как тебя зовут?”, “Ты мальчик или девочка?”. Ребенок шел, ничего не отвечая, какое-то время мужчина шел за ним, потом развернулся и пошел обратно. Приметы сын никакие не запомнил”, – анонимно рассказала одна из жительниц поселка.

Второй случай преследования ребенка произошел с семилетним сыном самой Светланы 1 февраля.