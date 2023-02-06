Путешествие Робинзона Крузо и падение прокудливой березы: куда съездить в Коми

Геополитическая ситуация в мире заставляет людей активно искать новые неизведанные маршруты, в том числе в рамках внутреннего туризма. Многим кажется, что уж родной-то регион они знают вдоль и поперек, но спешим вас разубедить: в Коми найдутся интересные места, о которых не знают даже старожилы. Первым "героем" рубрики “Неизведанная Коми” становится село Усть-Вымь. Находится село в Усть-Вымском районе и туристов привлекает в основном старинными храмами и монастырем. Однако не все знают, что 643-летнее село хранит небольшой, но любопытный секрет: однажды его посетил сам Робинзон Крузо – герой романа Даниеля Дефо. Но обо всем по порядку.

Как доехать?

Усть-Вымь находится в 72 километрах от Сыктывкара, в устье реки Вымь, притока реки Вычегда. Доехать до него на автомобиле или автобусе можно за час-полтора.

История появления

Усть-Вымь – одно из старейших поселений в Коми, его история началась в 1380 году. Святитель Стефан Пермский пришел на вымскую землю из ростовского монастыря, срубил древнюю “прокудливую березу” – один из языческих идолов местных жителей, построил “келию и дом молитвенный”. Позже на месте той же березы появился первый зырянский монастырь, при котором была открыта первая в Коми школа, в которой готовили священнические кадры.

Именно это село – источник христианизации Коми. Именно тут Стефан Пермский со своим сподвижниками Иоанном, Питиримом, Герасимом создал пермскую азбуку, перевел на коми язык Библию. Поэтому туристов в Усть-Выми в первую очередь привлекают церкви и Михайло-Архангельский Усть-Вымский мужской монастырь.

Религиозное наследие

Основной туристический поток направляется в Усть-Вымь, чтобы посетить Михайло-Архангельский мужской монастырь. Он основан в конце XIV века, а в конце 1930-х годов его закрыли. Часть построек просто разрушили, часть использовали в хозяйственных нуждах. А в 1996 году монастырь начали восстанавливать.

Сегодня на территории монастыря находится церковь Михаила Архангела, построенная приблизительно в 1805 году; церковь Стефана Пермского, которая была построена ориентировочно в 1766 году; часовня Введения во храм Пресвятой Богородицы, построенная в 1882 году; часовня Всех Святых, построена в 1996 году; церковь Спаса Преображения, дата постройки неизвестна.

Находится монастырь на улице Заручейной, 36.

Путешествие Робинзона Крузо

Монастырь – еще не все, чем интересно село Усть-Вымь. Удивительно, но именно этот населенный пункт, возможно, посетил Робинзон Крузо.

М а ршрут путешествия Робинзона Крузо

Роман “Робинзон Крузо” – полное название “Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим” – написан 58-летним Даниэлем Дефо в 1719 году. Редко встретишь человека, который не был бы знаком с приключениями Робинзона Крузо, однако не все знают, что есть и второй том романа – “Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни, и захватывающее изложение его путешествий по трем частям света, написанные им самим”.

Вторая часть не пользовалась особой популярностью и в конце концов она отошла в тень. Однако для жителей Коми именно второй том романа особенно интересен, ведь там описано путешествие по республике:

“...обнаружили [...] ручеек, втекавший в речку, составлявшую приток крупной реки Вишеры”;

“... к шести часам утра мы сделали около сорока миль. Тут мы добрались до русской деревни Кермазинское”;

“Часа за два до наступления темноты мы снова отправились в путь и ехали до восьми часов утра... В семь часов мы переправились через небольшую речку Киршу и затем прибыли в большой русский город Озомы”;

“Через пять дней мы прибыли в Вестиму на реке Вычегде, впадающей в Двину, и таким образом счастливо приблизились к концу нашего сухопутного путешествия, ибо река Вычегда судоходна... Из Вестимы мы прибыли третьего июля к Яренску, где наняли две больших баржи для наших товаров и одну для себя, 7-го июля отчалили и 18-го благополучно прибыли в Архангельск”.

Восстановлением карты передвижений литературного героя Робинзона Крузо взялся член Русского географического общества Павел Митюшёв. По его словам, ни Кермазинское, ни Киршу, ни Озомы, ни Вестиму идентифицировать до сих пор не удавалось. Однако многие ассоциируют Вестиму с Усть-Вымью – это село не упомянуто в романе, но звучит созвучно и стоит в местах, через которые Робинзона провела фантазия Дефо.

Уже несколько лет в Коми планируют сделать Робинзона Крузо туристическим проводником, но пока не сложилось. Но если вдруг вы решите посетить это село, то сможете почувствовать себя героем романа и представить, каково было Робинзону Крузо, когда он отважился на путешествие в наши северные края.