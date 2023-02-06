Сбер снова предлагает клиентам «Лучший %»

С 6 февраля Сбер возобновил приём вклада «Лучший %», он будет действовать до 16 апреля 2023 г. Возможных сроков открытия стало больше, теперь можно выбрать наиболее комфортный для себя — от 1 месяца до 3 лет. Ранее этот вклад можно было оформить до 15 января 2023 года.

Максимальная ставка по вкладу составляет 9,5% годовых. Она действует на сбережения, которые клиенты не хранили на вкладах в Сбере последние три календарных месяца. Чтобы получить максимальную ставку, вклад надо открыть на 3 года. Доходность зависит от суммы, срока, истории сбережений клиента в Сбере и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Минимальная сумма вклада «Лучший %» — 100 тыс. рублей, максимальная не ограничена. Пополнять вклад и снимать с него деньги до окончания срока нельзя.