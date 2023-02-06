Жилье в Коми стало дороже в полтора раза

Росстат опубликовал результаты исследования изменения цен на жилье за 2022 год. Оказалось, что в Коми стоимость квартир выросла от 30 до 47%.

Согласно информации ведомства, один квадратный метр в новостройках сейчас стоит в среднем 88,6 тысяч рублей. За год цена выросла почти на 35 процентов. Во вторичном жилье цены стали выше на 38%. При этом цены на жилье низкого качества подскочили на 47%, типовые квартиры стали дороже на 30%, а квартиры улучшенного качества теперь стоят на 43% дороже. Также отметили в Росстате и подорожание элитного жилья — оно стоит на 38% дороже, чем в 2022 году.