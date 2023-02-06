Кража бутылки водки стоила сыктывкарцу трех лет свободы

Жителя Эжвы приговорили к трем годам колонии за кражу водки из продуктового магазина. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Как установил суд, это произошло 12 сентября. Житель Эжвы отправился в продуктовый магазин и взял со стеллажа бутылку водки, а чтобы не платить за нее, достал нож и пригрозил им продавцу, после чего скрылся в неизвестном направлении. Кассир не стала рисковать и отпустила незнакомца без вопросов.
Неизвестно, на что надеялся похититель, ведь совсем скоро его вычислили сотрудники полиции.
Несмотря на все доказательства, вину в суде мужчина не признал. Он заявил, что не собирался нападать на кассира, хоть и достал нож. Так или иначе, он уже был судим за аналогичные преступления и в тот момент находился под надзором. Результатом для эжвинца стал приговор на три года и шесть месяцев колонии строгого режима.
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