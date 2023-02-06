Кража бутылки водки стоила сыктывкарцу трех лет свободы

Жителя Эжвы приговорили к трем годам колонии за кражу водки из продуктового магазина. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как установил суд, это произошло 12 сентября. Житель Эжвы отправился в продуктовый магазин и взял со стеллажа бутылку водки, а чтобы не платить за нее, достал нож и пригрозил им продавцу, после чего скрылся в неизвестном направлении. Кассир не стала рисковать и отпустила незнакомца без вопросов.