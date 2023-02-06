В Эжве отремонтируют три улицы и переулок

В рамках проекта Безопасные и качественные автодороги в эжвинском районе Сыктывкара отремонтируют несколько улиц и переулок. Об этом сообщается на портале госзагупок, где появились соответствующие заявки.
Начальная цена контракта составляет 76,56 миллионов рублей. Желающие могут подать документы до 13 февраля, а результаты аукциона объявят уже 14 февраля.
Ремонтные работы пройдут по улице Менделеева, улице Маяковского улице Славы и Школьному переулку. Их должны завершить до 30 сентября 2023 года, начиная с 1 июня.
Также подрядчик должен предоставить гарантийный срок, который подразумевает в себя как нижний, так и верхний слой покрытия, а также искусственные неровности и бордюры. Этот срок должен составлять пять лет со дня подписания акта приемки работ. В случае выявления дефектов во время гарантийного срока подрядная организация исправляет недочеты за собственный счет.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале