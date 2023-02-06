В Эжве отремонтируют три улицы и переулок

В рамках проекта Безопасные и качественные автодороги в эжвинском районе Сыктывкара отремонтируют несколько улиц и переулок. Об этом сообщается на портале госзагупок, где появились соответствующие заявки.

Начальная цена контракта составляет 76,56 миллионов рублей. Желающие могут подать документы до 13 февраля, а результаты аукциона объявят уже 14 февраля.