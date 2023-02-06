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В Сыктывкаре срочно эвакуировали учеников техникума

В Сыктывкаре срочно эвакуировали учеников техникумаФото очевидца

В Сыктывкаре эвакуировали здание политехнического техникума. На месте работают сотрудники МЧС. Об этом редакции портала “Про Город” сообщили очевидцы.

Студентов из Сыктывкарского политехнического техникума №34 эвакуировали 6 февраля около 12:40. Всех учащихся вывели на улицу. На место приехала машина МЧС. Спасатели развернули пожарный рукав. 

По словам очевидцев, в здании сработала пожарная тревога.

В МЧС по Коми сообщили, что пожарная сигнализация сработала случайно и никакого возгорания не было.

Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.

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