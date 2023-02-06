В Сыктывкаре срочно эвакуировали учеников техникума

В Сыктывкаре эвакуировали здание политехнического техникума. На месте работают сотрудники МЧС. Об этом редакции портала “Про Город” сообщили очевидцы.

Студентов из Сыктывкарского политехнического техникума №34 эвакуировали 6 февраля около 12:40. Всех учащихся вывели на улицу. На место приехала машина МЧС. Спасатели развернули пожарный рукав.