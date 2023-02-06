Худшие жены рождаются под этим знаком зодиака: мужчин бегут от них

Оказывается, самые суровые и деспотичные жены получаются из представительниц определенного знака зодиака. В отношениях с ними придется несладко, велик риск оказаться в ежовых рукавицах, пишет портал BLITZ+.
Речь идет о Тельцах. Именно женщины, рожденные под этим знаком, четко проявляют в себе такие качества как эгоизм и расчетливость. Они всегда ищут выгоду, даже если речь идет о вопросах любви. Они всеми силами демонстрируют свою надменность перед партнером.
К тому же, тельцы просто помешаны на комфорте в жизни. Если что-то идет не так, как они хотят, то упреки сыплются на возлюбленного. Его обязательно обвинят в несостоятельности и устроят истерику на пустом месте, что совершенно не проблема для тельцов.
Мужчины часто бросают таких женщин, ведь никто не сможет долго терпеть такое отношение и бесконечные манипуляции.