Худшие жены рождаются под этим знаком зодиака: мужчин бегут от них

Оказывается, самые суровые и деспотичные жены получаются из представительниц определенного знака зодиака. В отношениях с ними придется несладко, велик риск оказаться в ежовых рукавицах, пишет портал BLITZ+.

Речь идет о Тельцах. Именно женщины, рожденные под этим знаком, четко проявляют в себе такие качества как эгоизм и расчетливость. Они всегда ищут выгоду, даже если речь идет о вопросах любви. Они всеми силами демонстрируют свою надменность перед партнером.