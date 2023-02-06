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Худшие жены рождаются под этим знаком зодиака: мужчин бегут от них

Худшие жены рождаются под этим знаком зодиака: мужчин бегут от нихshutterstock.com

Оказывается, самые суровые и деспотичные жены получаются из представительниц определенного знака зодиака. В отношениях с ними придется несладко, велик риск оказаться в ежовых рукавицах, пишет портал BLITZ+.

Речь идет о Тельцах. Именно женщины, рожденные под этим знаком, четко проявляют в себе такие качества как эгоизм и расчетливость. Они всегда ищут выгоду, даже если речь идет о вопросах любви. Они всеми силами демонстрируют свою надменность перед партнером.

К тому же, тельцы просто помешаны на комфорте в жизни. Если что-то идет не так, как они хотят, то упреки сыплются на возлюбленного. Его обязательно обвинят в несостоятельности и устроят истерику на пустом месте, что совершенно не проблема для тельцов.

Мужчины часто бросают таких женщин, ведь никто не сможет долго терпеть такое отношение и бесконечные манипуляции.

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