Штормить будет так, что мало не покажется: даты магнитных бурь в феврале

Магнитные бури — довольно неприятное явление. Тем хуже, что именно в январе они атаковали Землю, а февраль, согласно прогнозам, принесет еще больше этих космических сюрпризов, сообщает портал BLITZ+.

Звездный ураган ожидается с 7 по 10 и с 19 по 21 февраля. Во время активности магнитных бурь многие люди будут ощущать их влияние на себе. Ожидаются головные боли, иногда очень сильные, неприятные ощущения в области спины, сердца и ноющие суставы.