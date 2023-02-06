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Штормить будет так, что мало не покажется: даты магнитных бурь в феврале

Штормить будет так, что мало не покажется: даты магнитных бурь в февралеФото из архива "Pro Города"

Магнитные бури — довольно неприятное явление. Тем хуже, что именно в январе они атаковали Землю, а февраль, согласно прогнозам, принесет еще больше этих космических сюрпризов, сообщает портал BLITZ+.

Звездный ураган ожидается с 7 по 10 и с 19 по 21 февраля. Во время активности магнитных бурь многие люди будут ощущать их влияние на себе. Ожидаются головные боли, иногда очень сильные, неприятные ощущения в области спины, сердца и ноющие суставы.

Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременных женщин.

Стоит также отметить, что необходимо быть внимательным и людям с лишним весом, астмой, гипертонией и ослабленным иммунитетом. Этих людей особенно будет трясти. Главное в это время — пристально наблюдать за своим состоянием.

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