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Сбер предлагает клиентам АО «КЭК» перейти на электронную квитанцию

Сбер предлагает клиентам АО «КЭК» перейти на электронную квитанциюФото Sber

Коми отделение Сбербанка предлагает клиентам заменить бумажные квитанции АО «Коми энергосбытовой компании» на цифровые и получать их в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Для подключения сервиса отказа от бумажной квитанции необходимо совершить платёж в адрес поставщика услуг в мобильном приложении СберБанк Онлайн. На статусном экране платежа появится кнопка «Получать квитанцию ЖКХ в приложении». В случае положительного решения необходимо нажать «Подключить».

Образ электронной квитанции доступен в процессе платежа после ввода номер клиента или договора. Для просмотра актуальной квитанции перейдите по ссылке «Квитанция за ЖКХ» — квитанция откроется в мобильном браузере. После просмотра электронной квитанции вы можете вернуться в приложение и завершить оплату за услугу.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:

«Мир становится всё более цифровым — это не только удобно, но и снижает негативное воздействие деятельности человека на окружающую среду, в частности позволяет уменьшить объёмы лесозаготовок. Сервис ʺЭлектронная квитанцияʺ поможет поставщикам услуг сократить расходы, а нам — сделать приложение СберБанк Онлайн ещё более привлекательным и многофункциональным для наших клиентов».

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