Сбер предлагает клиентам АО «КЭК» перейти на электронную квитанцию

Коми отделение Сбербанка предлагает клиентам заменить бумажные квитанции АО «Коми энергосбытовой компании» на цифровые и получать их в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Для подключения сервиса отказа от бумажной квитанции необходимо совершить платёж в адрес поставщика услуг в мобильном приложении СберБанк Онлайн. На статусном экране платежа появится кнопка «Получать квитанцию ЖКХ в приложении». В случае положительного решения необходимо нажать «Подключить».

Образ электронной квитанции доступен в процессе платежа после ввода номер клиента или договора. Для просмотра актуальной квитанции перейдите по ссылке «Квитанция за ЖКХ» — квитанция откроется в мобильном браузере. После просмотра электронной квитанции вы можете вернуться в приложение и завершить оплату за услугу.