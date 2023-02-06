Сбер предлагает клиентам АО «КЭК» перейти на электронную квитанцию

Коми отделение Сбербанка предлагает клиентам заменить бумажные квитанции АО «Коми энергосбытовой компании» на цифровые и получать их в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Для подключения сервиса отказа от бумажной квитанции необходимо совершить платёж в адрес поставщика услуг в мобильном приложении СберБанк Онлайн. На статусном экране платежа появится кнопка «Получать квитанцию ЖКХ в приложении». В случае положительного решения необходимо нажать «Подключить».
Образ электронной квитанции доступен в процессе платежа после ввода номер клиента или договора. Для просмотра актуальной квитанции перейдите по ссылке «Квитанция за ЖКХ» — квитанция откроется в мобильном браузере. После просмотра электронной квитанции вы можете вернуться в приложение и завершить оплату за услугу.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«Мир становится всё более цифровым — это не только удобно, но и снижает негативное воздействие деятельности человека на окружающую среду, в частности позволяет уменьшить объёмы лесозаготовок. Сервис ʺЭлектронная квитанцияʺ поможет поставщикам услуг сократить расходы, а нам — сделать приложение СберБанк Онлайн ещё более привлекательным и многофункциональным для наших клиентов».