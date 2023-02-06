Роскачество назвало лучший порошок для детской одежды

Эксперты Роскачества проверили популярные марки стиральных порошков и выбрали лучший по результатам анализов. Какой из них не меняет свойства ткани, а главное не вредит здоровью, рассказал портал fedpress.ru.

По результатам исследования, лучшим оказался порошок марки "Ушастый нянь". Как отметили в Роскачестве, это средство соответствует не только нормам законов, но превосходит и без того повышенные стандарты самого ведомства. Этот порошок легко вымывается из ткани всего после трех полосканий и почти не образует пены.