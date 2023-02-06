Роскачество назвало лучший порошок для детской одежды

Эксперты Роскачества проверили популярные марки стиральных порошков и выбрали лучший по результатам анализов. Какой из них не меняет свойства ткани, а главное не вредит здоровью, рассказал портал fedpress.ru.
По результатам исследования, лучшим оказался порошок марки "Ушастый нянь". Как отметили в Роскачестве, это средство соответствует не только нормам законов, но превосходит и без того повышенные стандарты самого ведомства. Этот порошок легко вымывается из ткани всего после трех полосканий и почти не образует пены.
Кроме того, он смог отстирать с вещей белковые и пигментно-масляные загрязнения. Также были легко удалены кровь, чай, глина, пот, моторное масло и молоко.
После 25 стирок порошок не добавил желтизны или серости. Также ни одна из вещей в ходе эксперимента не потеряла цвет и не села.
Что особенно важно, доля пыли в порошке соответствует нормам, поэтому он безопасен для астматиков. Он также не вызывает раздражения при попадании на кожу и не вызывает токсичного воздействия при попадании в желудок, дыхательные пути или кровь через кожу.
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