В Коми с начала года поймали полсотни волков

С начала 2023 года в Коми добыли 46 волков. О результатах охоты на серых хищников рассказали в Минприроды региона.

Как рассказали в ведомстве, численность волков за 2022 года в сравнении с 2021-м убавилась на 24 процента. Это стало результатом роста объемов добычи хищника охотниками. Стоит отметить, что на это повлияла и денежная выплата в 20 000 рублей, которую выдают за волка с 29 октября 2019 года. При этом нет разницы, какого пола или возраста было животное.