Погода в Коми на 6 февраля: холода, небольшой снег и гололед

6 февраля в Коми ожидается не самая теплая погода. Синоптики в этот день обещают до -17 градусов в отдельных районах, а в целом теплее -8С ожидать не стоит вовсе. Подробнее об обстановке в этот день рассказали в ЦГМС республики.

Как пояснили метеорологи, в основном по региону погода будет похожей: небольшой снег, гололед и болачное, хоть и с прояснениями, небо. Ветер переменный 1-5 м/с, на северо-востоке юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -15...-20, днем -8...-13, местами -12...-17°С.