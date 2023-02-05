В России производители начали продавать молоко в килограммах вместо литров

Незаметное снижение объемов продукции в упаковке называют "даунсайзингом". Таким образом производители экономят, но и вводят покупателей в заблуждение, ведь мы "привыкли", что в упаковке молока — литр. На самом деле вот как различаются объём и вес молочных продуктов. В 1 кг:

"Формально изготовители ничего не нарушают — если фактическая масса или объем продукта соответствуют заявленному значению на упаковке. Тем не менее производитель пользуется силой привычки к определенному объему упаковки, Покупатель «знает», что в пачке молока — литр, в пачке масла — 200 гр. Мы ни разу не слышали рекламу «Упаковка меньше — а цены те же». Очевидно, что уменьшение объема — это добавочная стоимость, а равно добавочная прибыль для производителя, — объяснил сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов. — Потребителям можно посоветовать обращать внимание на вес или объем продукта и сравнивать его со стоящими рядом товарами. Часто по цене они будут одинаковы, и выгоднее будет купить продукт, которого больше".