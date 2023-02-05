Сын Тамары Глобы поделился прогнозом на начало февраля 2023 года

Сын астролога Тамары Глобы - Богдан Глоба дал прогноз на начало февраля 2023 года. По его словам, неделя до 5 февраля будет активной с массой событий. Буквально из воздуха у людей будут появляться возможности.

Астролог советует в феврале решать вопросы, которые не требуют долгого планирования, лучше браться за сиюминутные дела. Вплоть до 5 февраля время будет достаточно "взрывным", уверен сын Глобы. Причём касается это и мировых событий, и частных.

Так что если кто-то из домашних вдруг вспылил на ровном месте, смотрите на это как на вариант нормы. Особенно «срываться с цепи» люди могут вокруг полнолуния в выходные. В рабочих же моментах старайтесь сами стабилизировать ситуацию. Ведь кто, если не мы с вами? - говорит Богдан Глоба.