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Сын Тамары Глобы поделился прогнозом на начало февраля 2023 года

Сын Тамары Глобы поделился прогнозом на начало февраля 2023 годаФото из соцсетей

Сын астролога Тамары Глобы - Богдан Глоба дал прогноз на начало февраля 2023 года. По его словам, неделя до 5 февраля будет активной с массой событий. Буквально из воздуха у людей будут появляться возможности.

Астролог советует в феврале решать вопросы, которые не требуют долгого планирования, лучше браться за сиюминутные дела. Вплоть до 5 февраля время будет достаточно "взрывным", уверен сын Глобы. Причём касается это и мировых событий, и частных.

 Так что если кто-то из домашних вдруг вспылил на ровном месте, смотрите на это как на вариант нормы. Особенно «срываться с цепи» люди могут вокруг полнолуния в выходные. В рабочих же моментах старайтесь сами стабилизировать ситуацию. Ведь кто, если не мы с вами? - говорит Богдан Глоба. 

Астролог советует мыслить философски: возможности исчезают быстро, как и появляются. Если ничего не успели сейчас реализовать, идите вперёд и ищите новые возможности, а не пытайтесь нагнать ушедший поезд.

Деловым людям рекомендовано проводить переговоры, делать коллаборации, но не взваливать на себя кучу дел. Можно перегореть, работая в одиночку. Так что звёзды в начале февраля советуют работать в коллективе. В работу можно включать и партнёров, и родных, и друзей.

В суматохе дел, кстати, можно встретить и нужного человека: главное, чтобы вы его не пропустили.

Знакам зодиака советуют в выходные не делать покупки. В пятницу можно выложиться по максимуму, но не стараться прыгнуть выше головы. В выходные лучше остаться дома и не испытывать судьбу. Никакой работы! Все дела стоит отложить на середину февраля.

Благодаря растущей Луне звёзды рекомендуют заняться собой: к примеру, можно соглашаться на стрижку. Луна в растущей фазе, и её энергия благоприятна для стрижек и ухода за собой.

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