Морозы вернутся: синоптики дал прогноз на неделю в Коми

На неделе в Коми погода ожидается нестабильная, с заметными перепадами от морозов к теплу, и обратно.

Уже в выходные дни начнется похолодание, а в начале новой недели оно усилится — скажется влияние Сибирского антициклона. До среды на фоне повышенного атмосферного давления температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -15...-22С, днем повышаться до -8...-15С.