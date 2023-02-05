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Морозы вернутся: синоптики дал прогноз на неделю в Коми

Морозы вернутся: синоптики дал прогноз на неделю в КомиФото из архива PG11.ru

На неделе в Коми погода ожидается нестабильная, с заметными перепадами от морозов к теплу, и обратно.

Уже в выходные дни начнется похолодание, а в начале новой недели оно усилится — скажется влияние Сибирского антициклона. До среды на фоне повышенного атмосферного давления температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -15...-22С, днем повышаться до -8...-15С.

Тем не менее, уже в среду погоду испортит активный североатлантический циклон. Прохождение циклона отметится снегопадами, местами сильными, усилением ветра и метелями, кратковременным повышением температуры до -1...-6С.

Но вслед за циклоном, вероятней всего, морозы вернутся.

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