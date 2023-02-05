Онколог перечислил тревожные симптомы у детей

Главный внештатный детский онколог Минздрава Коми Андрей Карманов сообщил, что ежегодно в республике регистрируют 30-35 случаев обнаружения злокачественных образований у детей. Зачастую опухоли носят эмбриональный характер.

"Это не раковые заболевания в прямом понимании, а так называемые саркомы. Примерно 40 процентов детских опухолей — опухоли кроветворной и лимфоидной ткани, так называемые лейкозы и лимфомы. Еще 40 процентов — это солидные опухоли и 20 процентов — опухоли ЦНС", — пояснил специалист.

Снижает вероятность развития рака у детей здоровый образ жизни родителей, длительное грудное вскармливание, раннее выявление и санация доброкачественных новообразований. В Коми для этого есть возможности: так, недавно в ДРБ для диагностирования новообразований кожи приобрели дерматоскоп.

Он добавил, что вакцинация от вируса папилломы человека и вирусного гепатита — прививки в таком разрезе являются предупреждают развитие некоторых злокачественных новообразований.

Андрей Карманов затронул и тему раннего выявления онкологии.