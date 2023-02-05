Холодно и снежно: синоптики дали прогноз на 5 февраля в Коми

5 февраля в Коми ожидается достаточно прохладный день со снегопадами и гололедом. Об этом рассказали в ЦГМС республики.

Синоптики обещают облачное с прояснениями небо, временами небольшой снег. В отдельных районах гололед. Ветер переменный 1-5 м/с, на северо-востоке южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -10...-15, при прояснении -18...-23, днем -7...-12, местами -13...-18°С. На дорогах гололедица.



В Сыктывкаре также облачно с прояснениями. Ночью временами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью -12...-14, днем -8...-10°С.