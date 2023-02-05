Гороскоп на 5 февраля: звезды склоняют к очень резким, решительным шагам

Звезды гороскопа склоняют к очень резким, решительным шагам без оглядки, и если вы полностью поддадитесь этому порыву, то рискуете наломать дров. Безусловно, решительность способна помочь во многих вопросах, однако остерегайтесь безапелляционности и старайтесь высказывать меньше претензий окружающим. Овен

Овен может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Овен способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют Овну выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка — там ему будет не до обличительных разговоров.

Телец

Тельцу следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Телец способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Тельцу в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее — запросто.

Близнецы

Окружающие могут втянуть Близнецов в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Близнецы даже почувствуют, что кто-то питается их эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют им в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею — и вы выбьете у них почву из-под ног.

Рак

Ключом к успеху в гороскопе Рака будет решительность! Рак может отважиться на смелый шаг, единственное условие — этот шаг должен быть хорошо продуман, особенно, если речь идет о финансах. Так что если у Рака в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то самое время начать действовать. Хуже, если Рак возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Лев

Лев и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Лев считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Льва не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Льва под ногами, он способен совершить невозможное!

Дева

Деве не стоит попадаться начальству на глаза — есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Дева в чем-то зависит или которые имеют на нее влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что риск оказаться для кого-то «крайним» для Девы весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ей необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Весы

Звезды гороскопа советуют Весам приготовиться к тому, что им придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в их адрес. Между тем, Весам вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у них железные аргументы, звезды советуют им подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Весов будет больше шансов на победу.

Скорпион

Настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Скорпион не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Стрелец

У Стрельца может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав свою неправоту в каком-то вопросе, Стрелец не пожалеет — он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Козерог

Козерог может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Козерог способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же — к вечеру Козерог может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Водолей

Звезды гороскопа советуют Водолею не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Успешная стратегия Водолея проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни — и в дружбе, и в работе, и в любви — Водолею помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Четко сформулированная цель откроет перед Водолеем новые возможности и новые двери.

Рыбы