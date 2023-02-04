Близнецы обретут гармонию, Стрельцы получат желаемое: гороскоп на 4 февраля

Овен Никто не знает, что на самом деле делает. Все, как и вы, сомневаются, все испытывают неуверенность в определенные моменты. Но это не плохо. Даже наоборот — увлекательно. Мы все проходим это день за днем, и это самая прекрасная часть путешествия в земном царстве. Итак, доверяйте идеям и вдохновению, которое приходит. Позвольте своему сердцу вести вас в направлении неизвестного, даже если шаги, которые суждено предпринять, не имеют для вас сейчас никакого смысла. Поверьте, вы скоро оглянетесь на это время как на поворотный момент в вашей жизни.

Телец

Когда дело доходит до решения многих жизненных проблем, Тельцы, никто никакого руководства не дает. С другой стороны, это дает свободу выбора, возможность играть, делать ошибки и разбираться во всем по пути. Итак, дайте себе разрешение отправиться в это совершенно новое путешествие, зная, что в процессе вы многое узнаете о себе и окружающем мире. Да, и еще одна вещь! Не позволяйте своим прошлым неудачам помешать вам поверить в невозможное. У вас есть способность сворачивать горы, и это ваш самый невероятный природный талант!

Близнецы

Мы все понимаем это, но порой все равно пытаемся провернуть невозможное — быть кем-то другим. Прячем эмоции, беремся за непосильные задачи, тянем на себя чужое одеяло ответственности — порой слишком тяжелое и душное. Не беспокойтесь, не пытайтесь ценой своей жизни сделать все правильно или произвести впечатление. Просто будьте верны себе, сейчас и в каждый момент. Так вы войдете в период открытий. Сможете оценить дары Вселенной, которые получили за эти годы. Обретете гармонию в конце концов!

Рак

«Интуиция» — ваше самое волшебное слово сейчас и до конца этой недели, Раки. Обращайте внимание на знаки и на то, куда они вас ведут. Замечайте и эти случайные встречи, любой шаг может стать судьбоносным! Все сходится! Все складывается для вас самым неожиданным и приятным образом. То, на что вы надеялись, о чем молились, скорее всего, произойдет. Ваше от вас не уйдет.

Лев

Это был долгий и одинокий путь. Долгий и одинокий путь встречи со своими тенями и близкого знакомства с ними. Но вам удалось пройти через все испытания и превратить свои раны в мудрость. Вселенная теперь успокаивает, она хочет, чтобы вы знали — худшее позади. И пришло время вернуть немного легкости и яркости в повседневность. Скоро вы увидите радугу за облаками! Она всегда там, не забывайте.

Дева

Циклы созидания и циклы разрушения происходят одновременно. Буря вырывает с корнем старые деревья, а новые семена сажает в землю с нежностью и любовью. Просто за шумом ветра и стеной проливного дождя это порой трудно разглядеть. Но нужно принимать все. Ничего не отвергать. Как всегда, отпустите сопротивление. Отпустите все, что мешает вам принять новое. Поверьте, однажды вы оглянетесь на это время с благодарностью в сердце и гордостью в глазах.

Весы

Если бы Вселенная могла сказать вам одну вещь прямо сейчас, это было бы: «У тебя все хорошо!» Продолжайте верить в себя и творить собственную магию так, как подсказывает вдохновение. В то же время не забывайте доверять знакам и тому, куда они вас ведут. Высшие силы заботятся о вас, вы под присмотром днем и ночью. Учитывая энергию чудес, которая сейчас вас окружает, все возможно. Запомните — сейчас возможно все!

Скорпион

Есть много способов выйти из состояния хаоса. Есть много способов вдохновиться, особенно если вы чувствуете творческий импульс. Но сначала все же выйдите из пижамы, затем из комнаты и проведите некоторое время на солнце. Найдите ближайший парк или отправьтесь в небольшое путешествие по дикой природе, чтобы воссоединиться с мирозданием. Выход из головы в тело через движение (танец, спорт, йога) также рекомендуется прямо сейчас. Как только вы окажетесь в состоянии потока, к вам придет новое вдохновение.

Стрелец

Вы не должны делать все самостоятельно! Разделите сложные задачи, профессиональные или личного характера, с людьми, которым доверяете, в ком чувствуете опору. Время мечтать о новом мире и предпринимать вдохновенные действия. Время творить чудеса в сотрудничестве со Вселенной, зная, что каждый шаг в правильном направлении имеет значение. Вы получите все, чего желаете, если расширите инструментарий.

Козерог

Любовь не всегда удобна, Козероги. Иногда она требует от вас сговорчивости, к которой вы не привыкли. В других случаях это требует определенных жертв. Обратите внимание на то, как партнер живет рядом с вами и трудится ради общего блага. Обращайте внимание на его действия, а не на слова. Стоит только приглядеться, и многое станет понятно. Постоянство — это прекрасный язык любви, и вы достойны человека, который встретит с вами плечом к плечу любую бурю.

Водолей

Земная школа может быть сложной, Водолеи. Но в самый темный момент вы иногда забываете, что за облаками есть радуга. Напоминайте себе об этом почаще. По поводу и просто так. Вместо того чтобы позволить так называемым вызовам сломить вас, примите дух игры. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя хорошо сегодня. Помните, вы заслуживаете испытывать радость в любой форме. Но ее нужно искать самостоятельно.

Рыбы