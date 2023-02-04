Бросайте трубку сразу: эти звонки по WhatsApp могут закончиться плохо

Мошенники придумали новую схему обмана и теперь звонят потенциальным жертвам по WhatsApp. Аферисты заявляют, что они – сотрудники «Госуслуг». Потенциальную жертву убеждают — нужно доставить корреспонденцию, зарегистрировать на сайте финансовых услуг или оформить кредит.

Мошенник предупредил о необходимости забрать корреспонденцию и потребовал назвать код, который пришел в СМС. Однако настоящие «Госуслуги» никому не звонят, а всю необходимую информацию можно найти в личном кабинете. А СМС подобного рода портал рассылает лишь при регистрации аккаунта.