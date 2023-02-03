"Увидел северное сияние": фотограф из мегаполиса переехал в Сыктывкар и влюбился в природу

Численность населения Коми с каждым годом уменьшается на несколько тысяч человек. Еще в начале 2022 года по данными Росстата в республике проживало 734 тысячи, а в январе 2023 года стало уже 726 тысяч жителей. Это происходит из-за естественной и искусственной убыли населения. Но есть и те, кто приезжает сюда из мегаполисов. Одним из таких стал фотограф Олег Дерябин, который приехал в Сыктывкар три года назад из Нижнего Новгорода.
В 2020 году мужчина приехал в столицу Коми из-за своей возлюбленной. За три года он смог обрести новое хобби, которое стало занятием его жизни.
“В 2013 году я познакомился с девушкой по переписке. Как оказалось, она была из Сыктывкара. Мы шесть лет приезжали друг к другу. И в конце 2020 года я решился переехать в столицу Коми на постоянную основу”, — вспоминает Олег.
По словам мужчины, обратно уезжать он не хотел. Его привлекла неотразимая природа края.
“Для себя я открыл природу севера и влюбился в эти края, что и вдохновило меня начать заниматься фотографией”, — отметил житель Сыктывкара.
Найти любимое дело помог локдаун.
“Летом в 2020 году я с девушкой просидел на самоизоляции почти три месяца. У нее был старенький фотоаппарат и я захотел попробовать себя в фотографии. По началу снимал лес, закаты, различных животных, птиц. Затем я стал гулять по городу и его окрестностям: фотографировал прохожих, различные городские мероприятия, архитектуру и прочее. В 2022 году я снимал закат и познакомился с девушкой, которая оказалась ведущей свадеб. Благодаря ей я и стал подрабатывать свадебным фотографом. В будущем бросать это дело я не хочу”, — рассказал мужчина.
Родной город Олега в несколько раз больше Сыктывкара. Темп жизни в Нижнем Новгороде выше, поэтому столица Коми для мужчины кажется медленной и умиротворенной.
“Самое главное, что меня зацепило — это природа, чистый воздух. Тут нет такой суеты, как в большом городе. Здесь люди гораздо проще, чем в Нижнем. Особенно это замечаю, когда фотографирую их на улице. Они относятся к этому спокойно, — поделился горожанин.
Погода в Сыктывкаре холоднее, чем в Нижнем Новгороде. Олег больше всего боялся наших зим, но, как оказалось, есть вещи в регионе неприятнее тридцатиградусных морозов.
“Я боялся местных зим, когда только планировал переехать. Слышал, что в Сыктывкаре морозы достигали -35 градусов и ниже. Это и рядом не стоит с нижегородскими: там обычно -10 и -15 градусов. За все время, пока я тут живу, сильных холодов не было, а когда в этом году температура опускалась до -39, то я просто не выходил на улицу. Еще в Сыктывкаре я практически не ощущаю сильного мороза, мне кажется, это из-за разной влажности в городах. Да и в целом климат оказался мне по душе: летом не так жарко, зимой не так холодно. Единственное, к чему до сих пор не привык — это белые ночи летом, уснуть невозможно”, — отметил Олег Дерябин.
Иногда у Олега возникали проблемы с обращениями в госучреждения.
“Года два назад обращался в поликлинику с простудой, и ушел оттуда, можно сказать, ни с чем. Врач по сути продублировал то, чем я уже лечился на тот момент и больше ничего. Но как оказалось позже, мне надо было принимать другое лекарство от кашля. Но с тех пор стало лучше. Последний раз, когда обращался в поликлинику, обошел всех нужных врачей буквально за час. Да и “скорая” в городе работает быстро. С транспортом, конечно, не всегда так гладко, иногда проще дойти пешком до нужного места, чем ждать автобус. Потом хотелось бы побольше различных магазинов, что есть в больших городах, так как приходится одежду и многое другое заказывать онлайн”, — высказался фотограф.
Как отметил Олег, одним из значительных плюсов Сыктывкара является доступность жилья.
“В Сыктывкаре жить выгоднее. Цены на продукты плюс-минус одинаковые, а вот коммуналка выходит в разы дешевле чем в Нижнем Новгороде”, — рассказал Олег.
За три года жизни в Коми с мужчиной происходило всякое, но самое неприятное, что ему запомнилось — это случай в обычном общественном транспорте.
“Был случай перед Новым годом, когда я разговаривал по телефону в автобусе и ко мне с претензиями начал приставать пьяный мужчина. Ему что-то не понравилось в моем разговоре. Из-за этого он агрессивно просил выйти меня из транспорта. Даже грозился разбить мне голову”, — вспоминает фотограф.
К сожалению, Олег не планирует оставаться навсегда в этом городе.
“В ближайшие год-два планируем переехать с девушкой в другой город. Причина: нет работы и хочется приличной зарплаты. Планируем либо в Питер, либо обратно в Нижний Новгород, смотря, где предложат хорошую работу. Хотелось бы обратно в свой родной город, так как там родители, родственники и друзья. Еще скучаю по большим городам, особенно, по метро, трамваям и троллейбусам”, — объяснил горожанин.
Олег за пределы Сыктывкара никуда не выезжал.
“Я гулял только в пределах города, ну еще пару раз был в Зеленецких альпах и Коччояге. Причина того, что я не путешествую очень проста — меня часто укачивает”, — объяснил горожанин.
Фотографа впечатлила культура коми народа.
“Мне Сыктывкар запомнится, конечно же, природой и удивительными явлениями. Я здесь впервые увидел северное сияние. Плюс местные продукты оказались очень вкусными. В целом меня поразила коми культура: люди ходят в пимах и говорят на своем языке, тут переводят названия улиц. Для меня это было удивительно. Я буду скучать по этому городу”, — заключил Олег.
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