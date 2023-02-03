"Увидел северное сияние": фотограф из мегаполиса переехал в Сыктывкар и влюбился в природу

Численность населения Коми с каждым годом уменьшается на несколько тысяч человек. Еще в начале 2022 года по данными Росстата в республике проживало 734 тысячи, а в январе 2023 года стало уже 726 тысяч жителей. Это происходит из-за естественной и искусственной убыли населения. Но есть и те, кто приезжает сюда из мегаполисов. Одним из таких стал фотограф Олег Дерябин, который приехал в Сыктывкар три года назад из Нижнего Новгорода.

В 2020 году мужчина приехал в столицу Коми из-за своей возлюбленной. За три года он смог обрести новое хобби, которое стало занятием его жизни.

“В 2013 году я познакомился с девушкой по переписке. Как оказалось, она была из Сыктывкара. Мы шесть лет приезжали друг к другу. И в конце 2020 года я решился переехать в столицу Коми на постоянную основу”, — вспоминает Олег.

По словам мужчины, обратно уезжать он не хотел. Его привлекла неотразимая природа края.