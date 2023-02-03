В Коми ученик в одних шортах катался на лыжах на школьном стадионе.
2 февраля в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен ребенок на лыжах: мальчик был в одних шортах. “Про Город Сыктывкар” постарался разобраться в ситуации и выяснить, почему среди зимы ребенок оказался на школьном стадионе Печоры без футболки.
“Сегодня в 10:45, наблюдали такую картину. Крепкое здоровье ученика 9-й школы на уроке физкультуры", – поделился автор ролика.
Журналист “Про Города” связался с руководством школы.
“Это не наш ученик, в это время на стадионе вообще занимались дети младших классов. Кроме этого наша школа делит стадион с гимназией №1. Почему автор решил, что это урок физкультуры именно в нашей школе? Позвонили бы сначала. Может быть, будем обращаться в правоохранительные органы, потому что это поклеп и клевета”, – сообщила директор печорской школы №9 Вера Семенова.
Редакция “Про Города” попыталась связаться и с руководством гимназии №1, однако побеседовать с директором так и не удалось. При этом в комментариях к видео многие пишут, что закаленный ученик именно из гимназии.
“Да не девятая это школа! На территории есть еще и первая, ученик которой и был без одежды. Да и учитель далеко не с девятой школы”, – пишет пользователь Риша.
Был ли это урок физкультуры, к сожалению, выяснить так и не удалось.
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