В Коми ученик в одних шортах катался на лыжах на школьном стадионе.

2 февраля в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен ребенок на лыжах: мальчик был в одних шортах. “Про Город Сыктывкар” постарался разобраться в ситуации и выяснить, почему среди зимы ребенок оказался на школьном стадионе Печоры без футболки.

“Сегодня в 10:45, наблюдали такую картину. Крепкое здоровье ученика 9-й школы на уроке физкультуры", – поделился автор ролика.

Журналист “Про Города” связался с руководством школы.