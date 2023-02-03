В Коми начнут строить еще пять новых школ и детских садов

В 2023 году в Коми стартует строительство еще пяти новых школ и детсадов. Об этом заявили в пресс-службе главы республики Коми.

Сейчас в регионе строят сразу три образовательных учреждения. В Ижме строится школа на 600 мест. В селе Усть-Ижма, в Ижемском районе, строится школа-сад на 130 мест: 90 школьников и 40 дошколят. Также идет строительство школы на 825 мест в Эжве, в микрорайоне Емваль.