В Коми начнут строить еще пять новых школ и детских садов

В 2023 году в Коми стартует строительство еще пяти новых школ и детсадов. Об этом заявили в пресс-службе главы республики Коми.
Сейчас в регионе строят сразу три образовательных учреждения. В Ижме строится школа на 600 мест. В селе Усть-Ижма, в Ижемском районе, строится школа-сад на 130 мест: 90 школьников и 40 дошколят. Также идет строительство школы на 825 мест в Эжве, в микрорайоне Емваль.
В 2023 году планируется начать строительство ещё пяти школ: это будет новый корпус школы №3 в Сыктывкаре на 400, единый образовательный комплекс на 750 мест в селе Выльгорт Сыктывдинского района, школа на 825 мест в Сыктывкаре, детсад на 99 мест в деревне Бакур Ижемского района и детский сад на 25 мест в посёлке Озёрный в Печорском районе.