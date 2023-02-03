В России подтвержден второй случай заражения "кракеном"

У штамма "кракен" есть несколько характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.

Первый случай заражения "кракеном" в России выявили в середине января в Пензе. Как сообщал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, этот вариант коронавируса "с достаточно большой долей вероятности" может стать доминирующим в России. В то же время заболевание, которое он вызывает, обычно протекает легко, пишет РИА "Новости".