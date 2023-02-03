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В России подтвержден второй случай заражения "кракеном"

В России подтвержден второй случай заражения "кракеном"Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

В России выявили второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен", — говорится в релизе.

Материал для исследования получили из Республики Тыва. Заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме.

У штамма "кракен" есть несколько характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.

Первый случай заражения "кракеном" в России выявили в середине января в Пензе. Как сообщал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, этот вариант коронавируса "с достаточно большой долей вероятности" может стать доминирующим в России. В то же время заболевание, которое он вызывает, обычно протекает легко, пишет РИА "Новости".

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