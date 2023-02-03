В Коми школьным учителям предлагают выплатить полмиллиона рублей

В Коми намерены ввести новый вид поддержки для школьных учителей, которые планируют работать в регионе. Как рассказали в Министерстве науки и образования республики, им единоразово выплатят полмиллиона рублей.

Сегодня острая необходимость в учителях наблюдается в столице Коми и Ухте. Там требуются педагоги русского, математики, английского языка и учителя начальных классов. В ведомстве прогнозируют недостачу сразу 230 педагогов.