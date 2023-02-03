В Коми школьным учителям предлагают выплатить полмиллиона рублей

В Коми намерены ввести новый вид поддержки для школьных учителей, которые планируют работать в регионе. Как рассказали в Министерстве науки и образования республики, им единоразово выплатят полмиллиона рублей.
Сегодня острая необходимость в учителях наблюдается в столице Коми и Ухте. Там требуются педагоги русского, математики, английского языка и учителя начальных классов. В ведомстве прогнозируют недостачу сразу 230 педагогов.
"Мы предлагаем рассмотреть вопрос введения дополнительного стимулирования студентов. Это могут быть разовые выплаты в 500 тысяч рублей молодым педагогам, уровень их зарплат без стажа значительно ниже средних зарплат по Коми", — отметила глава ведомства Наталья Якимова.
Кстати, об учителях. Недавно всю страну, равно как и жителей Коми, возмутил один из уроков, также известных как "Разговоры о важном". Занятие вел известный исполнитель и актер Егор Крид. Что вызвало недоумение родителей, читайте в нашем материале.