Сбер: восемь из десяти заёмщиков в Республике Коми берут потребкредиты онлайн

Восемь из десяти заёмщиков на Северо-Западе в прошлом году брали потребительские кредиты через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Годом ранее показатель по СЗФО был на уровне 70%. Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: «80 % потребительских кредитов в Сбере жители Республики Коми оформляют онлайн. Мы видим, что растет популярность онлайн-сервисов и сегодня благодаря постоянному развитию цифровых сервисов наши клиенты могут совершить в Сбербанк Онлайн практически любую операцию. Потребительские кредиты – один из таких продуктов, который можно оформить, не приходя в офис банка. И большинство наших клиентов пользуются такой возможностью, которая позволяет им значительно экономить время».

В количественном выражении жители Республики Коми в 2022 году оформили на 5% больше потребкредитов через цифровые сервисы банка, чем за год до этого.

С 1 февраля Сбер улучшил условия потребительского кредитования. Теперь в первый месяц ставка по кредиту на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков составит всего 4% годовых вместо 4,5%. Условия доступны для кредитов от 300 тыс. рубле й на срок более 1 года. Со второго месяца ставка составит от 12,5%.

Помимо этого клиенты с подпиской СберПрайм+ получают кешбэк в размере 1,5% от ставки по кредиту бонусами СберСпасибо. Он начисляется ежемесячно.