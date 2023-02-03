Женщины с этими именами становятся счастливыми только после 40: их всего три

В силу разных жизненных обстоятельств женщины с этими именами долго не могут встретить любовь всей своей жизни. Кому суждено после 40 лет обрести гармонию, рассказал портал BLITZ+. Ирина

Активная и позитивная. Энергичная дама, приветливая и улыбчивая. Молодость обладательница этого имени посвящает детям, часто забывая о себе. Как только отпрыски выпорхнут из семейного гнездышка, Ира начинает открывать для себя мир по-новому, наполняет каждый свой день яркими эмоциями и впечатлениями.

Зинаида

Уверенная и целеустремленная, такая женщина прекрасно понимает, что в этой жизни может положиться только на себя. Она справляется со всеми трудностями, взваливает на плечи большой груз ответственности за семью. Зина не доверяет людям, она с подозрением и опаской заводит друзей. После 40 лет в ней пробуждается мощная светлая энергетика, которая притягивает хорошие знакомства.

Галина